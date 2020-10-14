В ВОЗ заявили, что молодежь может не получить доступ к COVID-вакцине до 2022г.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Молодые здоровые люди могут не попасть в категории вакцинируемых от коронавируса вплоть до 2022 года, поскольку приоритет при вакцинации будет отдан другим категориям населения, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

"Большинство согласны с тем, что это (вакцинацию - ИФ) надо начинать с работников сферы здравоохранения и с тех, кто находится на переднем крае борьбы, но даже тогда вам надо определить, кто из них подвергается наибольшему риску; а затем будут престарелые и так далее. Появится много инструкций, но я думаю, что обычному человеку, молодому и здоровому, может, придется подождать вакцины до 2022 года", - приводит ее слова телеканал CNBS.

"Люди склонны думать, что мол, 1-го января или 1-го апреля я получу вакцину и все вернется в норму. Так не будет", - отметила она.

Сваминатан выразила надежду, что к 2021 году в мире появится хотя бы одна безопасная и эффективная вакцина от коронавируса, однако такой препарат будет доступен в ограниченных объемах. Также, по ее словам, на данный момент в мире финальные стадии испытаний проходят более 10 вакцин от коронавируса.

В свою очередь глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что, прежде чем вакцинировать целиком всех жителей какой-либо страны, необходимо сделать прививку от коронавируса наиболее уязвимым категориям населения по всему миру.

Она также сказала, что даже сейчас в отсутствии вакцины существует возможность остановить распространение коронавируса. Керкхов напомнила, что нужно носить маски, избегать скоплений людей и мыть руки с мылом.