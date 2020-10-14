Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

В ВОЗ заявили, что молодежь может не получить доступ к COVID-вакцине до 2022г.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Молодые здоровые люди могут не попасть в категории вакцинируемых от коронавируса вплоть до 2022 года, поскольку приоритет при вакцинации будет отдан другим категориям населения, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

"Большинство согласны с тем, что это (вакцинацию - ИФ) надо начинать с работников сферы здравоохранения и с тех, кто находится на переднем крае борьбы, но даже тогда вам надо определить, кто из них подвергается наибольшему риску; а затем будут престарелые и так далее. Появится много инструкций, но я думаю, что обычному человеку, молодому и здоровому, может, придется подождать вакцины до 2022 года", - приводит ее слова телеканал CNBS.

"Люди склонны думать, что мол, 1-го января или 1-го апреля я получу вакцину и все вернется в норму. Так не будет", - отметила она.

Сваминатан выразила надежду, что к 2021 году в мире появится хотя бы одна безопасная и эффективная вакцина от коронавируса, однако такой препарат будет доступен в ограниченных объемах. Также, по ее словам, на данный момент в мире финальные стадии испытаний проходят более 10 вакцин от коронавируса.

В свою очередь глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что, прежде чем вакцинировать целиком всех жителей какой-либо страны, необходимо сделать прививку от коронавируса наиболее уязвимым категориям населения по всему миру.

Она также сказала, что даже сейчас в отсутствии вакцины существует возможность остановить распространение коронавируса. Керкхов напомнила, что нужно носить маски, избегать скоплений людей и мыть руки с мылом.

Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Сумия Сваминатан Коронавирус Мария Ван Керкхов

Новости

Число сторонников независимости Шотландии выросло до рекордного уровня

Число сторонников независимости Шотландии выросло до рекордного уровня

Президент Киргизии заявил, что сейчас не имеет права покидать пост

Навальный попал в больницу

NYT узнала, что санкции из-за Навального грозят Кириенко и Бортникову

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе заявили об ударе Азербайджана по госпиталю

Навальный попал в больницу

Под санкции из-за Навального попадут сотрудники сил безопасности

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян признал отступление армянских сил на двух направлениях в Карабахе

Пашинян признал отступление армянских сил на двух направлениях в Карабахе

Большой барьерный риф потерял более 50% кораллов с 1995 года

Большой барьерный риф потерял более 50% кораллов с 1995 года
Навальный попал в больницу

В Кремле заявили, что не готовы к заявленной реакции ЕС на инцидент с Навальным

Лавров счел нечистоплотными заявления США по заморозке ядерных арсеналов

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе констатировали перемещение фронта вглубь региона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');