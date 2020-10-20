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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:24Заразились
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Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 40 348 737 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено новых 448 822 заражения, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро вторника (8:00 по московскому времени) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 117 572 человек против 1 112 599 на утро понедельника, излечились 27 628 198 человек.

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В число стран с 5 млн и более подтвержденных заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено 8 212 981 заражение коронавирусом и 220 119 летальных исходов. Более 3,2 млн человек в США вылечились от коронавируса.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 7 550 273 заболевших COVID-19 при 114 610 смертельных случаях и 6,6 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных составило 5 250 727 человек, умерли 154 176, вылечены 4,5 млн человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.16 октября. В Екатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники.15 октября. Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-19.14 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.
Хроника 09 января – 20 октября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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