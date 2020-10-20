Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 40 348 737 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено новых 448 822 заражения, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро вторника (8:00 по московскому времени) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 117 572 человек против 1 112 599 на утро понедельника, излечились 27 628 198 человек.

В число стран с 5 млн и более подтвержденных заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено 8 212 981 заражение коронавирусом и 220 119 летальных исходов. Более 3,2 млн человек в США вылечились от коронавируса.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 7 550 273 заболевших COVID-19 при 114 610 смертельных случаях и 6,6 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных составило 5 250 727 человек, умерли 154 176, вылечены 4,5 млн человек.