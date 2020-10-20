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Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль, был задержан при попытке бежать из тюрьмы, сообщает ВВС News со ссылкой на заявление полиции.

Его задержали рядом с территорией тюрьмы Херстедвестер, расположенной к западу от Копенгагена. По факту побега проводится расследование.

Корреспондент издания Extra Bladet заснял беглеца сидящим рядом с тюремным забором. По его словам, на мужчине был странный пояс. Источник издания говорил, что Мадсен обещал полицейским взорвать бомбу и говорил, что у него пистолет. На место выезжали взрывотехники и переговорщики. В итоге его задержали.

По сведениям Extra Bladet, ранее Мадсена сажали в изолятор в тюрьме, так как подозревали, что он хочет бежать.

Мадсен - изобретатель, создатель субмарины Nautilus собственной конструкции. В августе 2017 года он пригласил на подлодку шведскую журналистку Ким Валль, которая хотела взять у него интервью. С тех пор ее никто живой не видел. Через 11 дней после ее исчезновения ее туловище с балластом нашли на побережье близ Копенгагена. Другие части тела были найдены в пакетах в октябре.

Мадсен был арестован еще до того, как стали находить останки. Сначала он утверждал, что оставил Валль после интервью на одном из островов. Затем он говорил, что она погибла случайно: ее ударило по голове тяжелой крышкой люка, и он расчленил ее, испугавшись, что его обвинят в убийстве. Затем он признался, что планировал убийство и пытал журналистку, прежде чем расправиться с ней.

В апреле 2019 года Мадсен получил пожизненный срок.

Дания Копенгаген МВД Петер Мадсен Ким Валль

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