Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль, был задержан при попытке бежать из тюрьмы, сообщает ВВС News со ссылкой на заявление полиции.

Peter Madsen har forsøgt at flygte fra fængslet https://t.co/fK7Z1x7PeM pic.twitter.com/2SZ3Q1gnqg — Ekstra Bladet (@EkstraBladet) October 20, 2020

Его задержали рядом с территорией тюрьмы Херстедвестер, расположенной к западу от Копенгагена. По факту побега проводится расследование.

Корреспондент издания Extra Bladet заснял беглеца сидящим рядом с тюремным забором. По его словам, на мужчине был странный пояс. Источник издания говорил, что Мадсен обещал полицейским взорвать бомбу и говорил, что у него пистолет. На место выезжали взрывотехники и переговорщики. В итоге его задержали.

По сведениям Extra Bladet, ранее Мадсена сажали в изолятор в тюрьме, так как подозревали, что он хочет бежать.

Мадсен - изобретатель, создатель субмарины Nautilus собственной конструкции. В августе 2017 года он пригласил на подлодку шведскую журналистку Ким Валль, которая хотела взять у него интервью. С тех пор ее никто живой не видел. Через 11 дней после ее исчезновения ее туловище с балластом нашли на побережье близ Копенгагена. Другие части тела были найдены в пакетах в октябре.

Мадсен был арестован еще до того, как стали находить останки. Сначала он утверждал, что оставил Валль после интервью на одном из островов. Затем он говорил, что она погибла случайно: ее ударило по голове тяжелой крышкой люка, и он расчленил ее, испугавшись, что его обвинят в убийстве. Затем он признался, что планировал убийство и пытал журналистку, прежде чем расправиться с ней.

В апреле 2019 года Мадсен получил пожизненный срок.