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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:26Заразились
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В мире снова побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за прошедшие сутки получила информацию о 383 359 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, за этот период скончались 8 575 инфицированных, сообщается на сайте организации.

Пандемия коронавируса

Это максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне - 350 766 заболевших за сутки.

Между тем, по данным американского университета Джонса Хопкинса, общее число случаев COVID-19 в мире превысило 37 млн, умерли уже более 1,07 млн заболевших. Лидером по числу выявленных случаев заражения остаются США - 7,7 млн, также в тройке лидеров Индия (6,9 млн) и Бразилия (5 млн).

Россия по количеству инфицированных занимает четвертую строчку (1,2 млн), причем, по данным российского оперативного штаба, в пятницу был зафиксирован второй подряд антирекорд по суточному приросту случаев заболевания - 12 846. В четверг число выявленных за сутки случаев COVID-19 в РФ впервые превысило 12 тысяч.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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ВОЗ Коронавирус

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