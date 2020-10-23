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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
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Эксперт заявил об ускорении распространения коронавируса во Франции

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса COVID-19 во Франции на данный момент идет быстрее, чем во время его первоначальной вспышки весной этого года, заявил в пятницу ведущий эпидемиолог страны Антуан Фонтане.

"Вирус циркулирует быстрее... новая волна пандемии началась в августе", - сказал он телеканалу BFM TV. По его словам, французские власти смогли к концу июня взять распространение вируса под контроль, и масштаб госпитализаций зараженных оставался низким до конца августа, что вселяло ложное чувство безопасности.

"А затем была одна холодная неделя в сентябре, и все показатели вновь пошли вразнос по всей Европе. Вирус распространяется лучше в холодную погоду, потому что мы больше времени находимся в помещении", - объяснил специалист.

Он отметил, что несмотря на наличие многих средств защиты, население Франции вступает в сложный эпидемиологический период. Фонтане добавил, что ограничительным мерам, введенным против коронавируса, требуется две недели для того, чтобы повлиять на ситуацию.

Тем временем, во Франции накануне, 22 октября, за предшествовавшие 24 часа выявили 41,6 тыс. новых случаев инфицирования, причем днем ранее - 26 тыс. Таким образом, заболеваемость увеличилась примерно в полтора раза. Также значительно растет число госпитализаций - до показателей начала июня.

Всего во Франции выявили 999 043 случая коронавируса: страна занимает второе место в Европе после Испании по масштабу эпидемии. За время пандемии во Франции скончался 34 521 инфицированный.

Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Антуан Фонтане Франция Коронавирус

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