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В Брюсселе введут больше ограничений из-за роста числа COVID-пациентов

В Брюсселе введут больше ограничений из-за роста числа COVID-пациентов
На площади Гран-Плас в Брюсселе после закрытия из-за COVID-19 кафе и ресторанов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В связи с увеличением числа заражений коронавирусом в Брюсселе, глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Вервурт провел в субботу чрезвычайное совещание с бургомистрами 19 коммун бельгийской столицы.

"Я понимаю, что население испытывает усталость после этих долгих месяцев (пандемии). Но ситуация очень серьезная, нельзя ничего не предпринимать", - приводят бельгийские СМИ его слова.

После того, как накануне федеральные власти объявили очередное ужесточение антикоронавирусных правил по всей стране в областях высшего образования, спорта, общественного транспорта, в сфере развлечений и занятий для молодежи в дополнение к назначенному ранее комендантскому часу с полуночи до 6:00 и закрытию ресторанов и кафе, брюссельские власти согласовали собственные меры, вступающие в действие с 26 октября.

Пандемия коронавируса

Комендантский час в столице будет начинаться в 22:00.

Ношение защитных масок вновь становится обязательным по всей территории Брюсселя. Закрываются учреждения культуры - кинозалы, театры, и выставочные залы. Закрываются спортивные залы, бассейны, катки и фитнес-центры.

Запрещаются школьные экскурсии. Все торговые точки обязаны закрываться в 20:00 с разрешением продажи заведениям общепита "на вынос" до 22:00.

Запрещено отмечать Хэллоуин 1 ноября, запрещаются также все мероприятия, связанные с визитами "от двери к двери".

При этом сохраняются все федеральные ограничения, введенные 16 и 23 октября, включающие, в том числе, повсеместное закрытие ресторанов и кафе.

В минувшую пятницу после объявления федеральных ограничений, франкоязычный регион Валлония также объявил о введении некоторых более жестких мер на своей территории, включая комендантский час с 22:00 до 6:00, а также еще ряд собственных региональных рестрикций.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в Бельгии с начала пандемии выявлено 287 700 случаев COVID-19, 10 658 заболевших скончались.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 24 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Бельгия Брюссель Коронавирус

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