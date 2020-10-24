Мэр Киева Виталий Кличко заболел COVID-19

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем вынужден уйти на самоизоляцию.

"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - написал Кличко на странице в фейсбуке.

Он отметил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц. "В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома", - сообщил Кличко.

Также мэр вновь призвал граждан не пренебрегать правилами и не игнорировать угрозу заболевания COVID-19.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 560 человек, 18 человек умерли. Выздоровели за минувшие сутки 197 человек.

На Украине 23 октября было зарегистрировано рекордное с начала пандемии количество случаев инфицирования за сутки - 7 517.