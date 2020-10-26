Нефтегазовая компания Cenovus купит конкурента Husky Energy за $2,9 млрд

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Канадская нефтегазовая компания Cenovus Energy купит конкурирующую Husky Energy Inc. за 3,8 млрд канадских долларов ($2,9 млрд). Сделка, которая будет полностью оплачена акциями Cenovus, объединит две крупнейшие компании, занимающиеся разработкой нефтеносных песков в Канаде.

Объединенная компания займет третье место среди крупнейших производителей нефти и газа Канады и второе место по объемам переработки.

Cenovus и Husky начали переговоры о слиянии весной, когда цены на нефть рухнули вслед за падением спроса из-за пандемии коронавируса, а также ценовой войны Саудовской Аравии и России. С тех пор нефть подорожала, но рыночная среда по-прежнему остается неблагоприятной, что сказывается на ценах акций нефтекомпаний.

Бумаги Cenovus с начала текущего года подешевели на 63%, Husky - почти на 70%.

Условия сделки предусматривают 21%-ю премию к рыночной стоимости акций Husky, контролируемой компанией гонконгского миллиардера Ли Кашина Hutchison Whampoa. Стоимость принадлежащей Hutchison доли Husky, составляющей чуть менее 34%, существенно снизилась за последнее десятилетие. В 2008 году капитализация Husky поднималась выше $38 млрд, а на данный момент составляет лишь около $3,2 млрд.

В рамках сделки с Cenovus Ли Кашин обязался не продавать акции объединенной компании в ближайшие пять лет.

По словам главного исполнительного директора Cenovus Алекса Пурбо, который возглавит объединенную компанию, слияние с Husky позволит сократить производственные затраты и ускорить выплату долга.

Гендиректор Husky Роберт Пибоди отметил, что для объединенной компании доступность капитала повысится, поскольку инвесторы охотнее финансируют более крупных игроков. "Масштаб становится все более и более важным для инвесторов", - заявил он.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет закрыта в первом квартале 2021 года. Акционеры Cenvous будут владеть 61% новой компании, акционеры Husky - оставшимися акциями.