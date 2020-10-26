Более 300 протестующих задержали в Белоруссии в понедельник

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии в понедельник превысило 300 человек, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

В списках правозащитного центра значится 301 человек, больше всего задержанных в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Лиде, Новополоцке и других городах.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Вечером в понедельник в центре Минска проходила несанкционированная "общенациональная акция в поддержку забастовок".