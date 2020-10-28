Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

Эрдоган обвинил РФ в авиаударе по боевикам в Идлибе

Эрдоган обвинил РФ в авиаударе по боевикам в Идлибе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что РФ ранее на этой неделе нанесла удар с воздуха по мятежникам в сирийской провинции Идлиб и обвинил Москву в нежелании устанавливать мир на Ближнем Востоке.

"Удар ВКС РФ по учебному центру (бойцов - ИФ) сирийской оппозиции в Идлибе - показатель нежелания мира в регионе", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Турецкие СМИ отмечают, что речь, видимо, идет об ударе по тренировочному центру поддерживаемых Турцией сирийских мятежников. Он расположен в 10 км от границы с Турцией. По информации ряда изданий, удар ранее на этой неделе привел к гибели 80 бойцов сирийской оппозиции.

Реджеп Тайип Эрдоган Идлиб Сирия Турция

Новости
Пандемия коронавируса

В Чехии вновь зафиксировали рекордный прирост заразившихся COVID-19

В Чехии вновь зафиксировали рекордный прирост заразившихся COVID-19

Хитроу уступил аэропорту Шарль де Голль звание крупнейшего в Европе

Хитроу уступил аэропорту Шарль де Голль звание крупнейшего в Европе

На Вьетнам обрушился мощный тайфун

На Вьетнам обрушился мощный тайфун

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

COVID-19 выявлен у главы отдела госдепа США после его визита в Европу

Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Госдеп США выразил солидарность с протестующими в Белоруссии

Более 500 уголовных дел за организацию беспорядков завели в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 27 октября

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');