Эрдоган обвинил РФ в авиаударе по боевикам в Идлибе

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что РФ ранее на этой неделе нанесла удар с воздуха по мятежникам в сирийской провинции Идлиб и обвинил Москву в нежелании устанавливать мир на Ближнем Востоке.

"Удар ВКС РФ по учебному центру (бойцов - ИФ) сирийской оппозиции в Идлибе - показатель нежелания мира в регионе", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Турецкие СМИ отмечают, что речь, видимо, идет об ударе по тренировочному центру поддерживаемых Турцией сирийских мятежников. Он расположен в 10 км от границы с Турцией. По информации ряда изданий, удар ранее на этой неделе привел к гибели 80 бойцов сирийской оппозиции.