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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
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Власти предупредили канадцев о грядущей "суровой зиме"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая обстановка в Канаде этой зимой на фоне распространения коронавируса COVID-19 будет тяжелой, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Это будет суровая зима", - цитирует слова премьера британское издание The Guardian. "Мы переживаем ужасную национальную трагедию. Семьи теряют любимых, опустошены этими трагедиями, а нам нужно понимать, что трагедии еще будут", - добавил он.

Эти заявления, отмечает The Guardian, прозвучали на фоне информации о том, что число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 в Канаде превысило отметку в 10 тыс. человек.

Больше всего от заболевания пострадали провинции Квебек и Онтарио - 6 172 и 3 103 летальных исхода соответственно. На эти две провинции приходится 90% смертей среди зараженных коронавирусом в Канаде.

При этом 75% смертей зафиксированы среди обитателей домов престарелых старше 80 лет. Ситуация в некоторых этих учреждениях минувшим летом стала настолько плохой, что на помощь пришлось отправлять военных, напоминает издание.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявили 223 721 случай заражения коронавирусом. 187 237 инфицированных вылечились.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Джастин Трюдо Канада Коронавирус

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