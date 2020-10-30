В Чехии зафиксировали улучшение ситуации с коронавирусом

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Чехии выявили порядка 13 тыс. зараженных коронавирусом за последние сутки, и это почти на 1 тыс. случаев меньше, чем неделю назад, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные чешского Минздрава.

Таким образом, меры безопасности, действующие в стране, вероятно, дают желаемый эффект, и ситуация постепенно стабилизируется, отмечают СМИ.

В настоящее время в Чехии болеют порядка 178 тыс. человек, из которых 6,6 тыс. человек госпитализированы, а среди них более 1 тыс. - в тяжелом состоянии. В пятницу парламент Чехии решит, следует ли продлить чрезвычайное положение еще на месяц.

До 3 ноября остаются в силе ограничения на передвижение людей за пределы дома за исключением выхода на работу, прогулки с собакой или выхода за покупками предметов первой необходимости.

Всего с начала пандемии в Чехии выявили свыше 310 тыс. зараженных, скончались более 2,8 тыс. человек.