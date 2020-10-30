В пострадавшем от землетрясения Измире могло быть не больше ста россиян

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В турецкой провинции Измир, которая пострадала от землетрясения 30 октября, сейчас может находиться не больше ста туристов из России, как самостоятельных, так и приехавших организовнано, зявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В пятницу около 14:51 по московскому времени в Эгейском море в районе Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. ВВС News сообщают, что эпицентр находился к северу от острова Самос и что магнитуда толчков достигала семи.

В Измире обрушились шесть зданий. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Российское посольство в Турции сообщило, что не получало обращений от сограждан в связи с землетрясением.