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Посольство РФ в Турции не получало обращений в связи с землетрясением

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В посольство РФ в Турции пока не поступало обращений россиян в связи с землетрясением в районе Измира.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова, сотрудники посольства находятся на связи с местными властями. Они выясняют, есть ли пострадавшие, и если таковые есть, нет ли среди них граждан РФ. Российские дипломаты мобилизовали почетное консульство в Измире для приема звонков.

Он отметила со ссылкой на турецкие власти, что около 14:51 по московскому времени в Эгейском море в районе Измира произошло землетрясение мощностью 6,6 балла.

Ранее сообщалось, что до 20 жилых зданий получили повреждения в результате землетрясения, толчки почувствовали и в других городах, в частности, в Стамбуле.

Турция Измир

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