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Генпрокуратура Белоруссии расценила повреждения на железных дорогах как терроризм

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о терроризме по фактам порчи средств сигнализации и другого оборудования на инфраструктуре железных дорог, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Дело направлено в Следственный комитет.

По версии Генпрокуратуры, "в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в сети интернет призывов в октябре 2020 года на объектах инфраструктуры БЖД имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения".

Действия подозреваемых создали риск гибели людей в крушениях.

27 октября президент Александр Лукашенко заявил, что протестующие в своей радикализации перешли красную черту.

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - сказал он.

Забастовка в Белоруссии

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Белоруссия Александр Лукашенко Следственный комитет Генпрокуратура БЖД

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