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На митинг против запрета абортов в Варшаве вышли 100 тыс. человек

На митинг против запрета абортов в Варшаве вышли 100 тыс. человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек вышли накануне на улицы Варшавы в знак протеста против запрета абортов в Польше. По оценкам администрации города, участие в акции приняли 100 тысяч человек.

Как сообщает Associated Press, манифестации продолжаются в польской столице уже девять дней, пятничная акция стала крупнейшей. К ней присоединился и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Ранее митинги прошли и в других городах Польши.

Хотя в основном шествие людей к дому лидера правящей консервативной партии Ярослава Качиньского было мирным, несколько раз манифестантов атаковали ультра-правые и футбольные фанаты. Люди скандировали призывы к отставке правительства и лозунги в поддержку свободы женщины на выбор. Был ли Качиньский дома, не уточняется.

22 октября Конституционный суд Польши признал противоречащим конституции закон о прекращении беременности из-за врожденных пороков у плода. Это решение последовало за ходатайством "правых" депутатов. Они заявили, что аборт по причине врожденных пороков у плода нарушает положение польской Конституции о защите жизни каждого человека. Теперь аборт может быть разрешен только в случае угрозы жизни женщины или если беременность наступила в результате изнасилования. В 2019 году в Польше было сделано 1110 абортов, большая часть - из-за врожденных пороков плода.

Это решение суда еще более ужесточило польские законы об абортах, которые и так являются самыми жесткими в Европе.

Акции протеста прошли несмотря на сложную COVID-ситуацию в Польше, где из-за пандемии запрещены собрания численностью больше пяти человек. В пятницу, 31 октября, было выявлено 21,6 тыс. новых случаев коронавируса.

Польша Варшава

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