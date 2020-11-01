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Алиев назвал письмо Пашиняна Путину признанием поражения в Карабахе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленное президенту РФ Владимиру Путину, является признанием поражения Армении в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как заявил Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в этом письме Ереван просил у Москвы военной поддержки, хотя для этого нет оснований. "Азербайджан проводит свои военные операции на признанной международным сообществом территории Азербайджана, на территории Армении никаких операций не проводится, и у нас нет таких планов. Если бы это было так, мы бы сделали это в июле этого года", - сказал он.

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По словам президента Азербайджана, премьер Армении, отправив письмо российскому лидеру, с одной стороны признает свое поражение, но с другой не хочет полностью сдаваться.

Накануне пресс-служба МИД Армении сообщила, что Пашинян обратился к Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

МИД России выпустил заявление в связи с обращением премьер-министра Армении, в котором подтвердил приверженность России союзническим обязательствам в отношении Армении.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на три попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашинян Ильхам Алиев

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