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"Грузинская мечта" набрала более 48% после подсчета почти всех голосов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Центризбирком Грузии обработал данные 99,77% голосов избирателей, принявших участие в парламентских выборах, по итогам которых лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 48,16% голосов.

Выборы в парламент страны прошли накануне.

По данным ЦИК, блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 27,12%.

Всего участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

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В ночь на воскресенье оппозиция в Грузии отказалась соглашаться с данными ЦИК и призвала своих сторонников во второй половине дня 1 ноября собраться на митинг в Тбилиси. Митинг прошел без инцидентов, на нем собралось несколько тысяч человек.

После митинга лидеры оппозиционных партий вместе с несколькими сотнями своих сторонников провели шествие к резиденции лидера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Участники шествия выкрикивали лозунги: "Выходи!" и некоторые из них попытались прорваться в резиденцию. Полиция не позволила им это сделать и оттеснила от ворот резиденции.

Ранее на митинге лидеры оппозиции пообещали провести масштабный митинг через неделю.

Грузия

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