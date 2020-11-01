"Грузинская мечта" объявит в парламенте вотум доверия правительству

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта", исходя из уже подсчитанных в ЦИК голосов избирателей, может самостоятельно без создания коалиции сформировать правительство.

"Уже сегодня, после подсчета 90% голосов наша партия располагает 76 депутатскими мандатами, а это означает, что мы можем без учета второго тура выборов по мажоритарным округам сформировать правительство и объявить ему во главе с Георгием Гахарией (действующий премьер - ИФ) вотум доверия", - сказал в воскресенье на брифинге генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

Центральная избирательная комиссия Грузии ранее обнародовала данные подсчета 90,56% (с 3484 избирательных участков из 3847) голосов избирателей, проголосовавших на парламентских выборах.

Согласно обновленным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" продолжает лидировать на данном этапе по пропорциональной системе и набирает 48,13% голосов.

Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция", согласно последним данным, набрал 26,8%, партия "Европейская Грузия" - 3,78%.

Выборы в парламент Грузии прошли накануне.