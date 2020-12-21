Министр обороны Армении не увидел угрозы суверенитету из-за присутствия российских пограничников

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян считает неверными разговоры о потере суверенитета страны из-за размещения на армяно-азербайджанской границе российских пограничников.

В интервью телепрограмме "Зинуж" он сказал, что объединенная армяно-российская группировка войск, членство в ОДКБ и российская военная база укрепляют безопасность страны.

Российские пограничники работают на участке автомобильной дороги Горис - Капан в Сюникской области на юге Армении.

Армения и Азербайджан проводят работы по демаркации границ. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что процесс уточнения государственной границы между Арменией и Азербайджаном на участке Сюникской области и населенных пунктов Кубатлу и Зангелан сталкивается с трудностями, поскольку основная дорога, связывающая город Горис с городом Капан, в частности, 21-километровый участок дороги, в рамках логики границ советских времен, выходит местами за пределы территории Армении.

Пашинян сообщил, что армяно-азербайджанскую границу уточняют по картам, существующим с советских времен.