Sun выяснила о заражении принциа Уильяма COVID-19 в апреле

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - 38-летний британский принц Уильям заразился COVID-19 в апреле через несколько дней после того, как стало известно о заболевании коронавирусом его отца, принца Чарльза и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает The Sun со ссылкой на источники в Кенсингтонском дворце.

Сообщается, что принц был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке и лечился дворцовыми врачами.

"Уильям был очень сильно поражен вирусом - это, действительно, выбило его из колеи. В какой-то момент он с трудом дышал, поэтому, очевидно, все вокруг него были в панике", - сказал источник The Sun.

По словам собеседника издания, после того, как стало известно о болезни Джонсона и принца Чарльза, Уильям переживал, что, если он сообщит стране о своем диагнозе, все впадут в панику.

"После осмотра медиков и положительного теста (...) Уильям решил, что все должно быть, как обычно", - отметил источник.

"Он просто не хотел беспокоить людей. Он чувствовал, что в стране происходят более важные вещи", - добавил он.

25 марта появились сообщения о заболевании коронавирусом принца Чарльза. Тот изолировался в течение двух недель в своей резиденции в Шотландии с легкими симптомами. Между тем премьер-министр Великобритании провел три ночи в реанимации после госпитализации 5 апреля.

По последним данным, Великобритания находится на девятом месте по числу заражений COVID-19. Согласно сводкам университета Джонса Хопкинса, за время пандемии здесь зарегистрировано 1млн 38 тыс. 54 случая заражения, умерли 46 тыс. 807 человек.

Накануне премьер Джонсон объявил о введении с 5 ноября по 2 декабря в Англии облегченного варианта режима самоизоляции. В этот период жителям будет разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только на вынос. Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений также приостановят свою работу. При этом школы, колледжи и университеты продолжат работать.