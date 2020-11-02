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Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев, сообщает ВВС News. 1 ноября там прошла торжественная церемония, участники которой поблагодарили богов в соответствии с обрядами племени.

Теперь Мачу-Пикчу будет принимать по 675 туристов в день, это примерно 30% от обычного потока. Работа с группами будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, введенных из-за коронавируса.

Закрытие комплекса, который обеспечивает работой десятки тысяч жителей горного района Куско, было тяжелым ударом по туристической индустрии Перу.

За все время, пока город был закрыт, его смог посетить только один человек - турист из Японии Джесси Катаяма. Он прибыл в Перу в марте, чтобы осмотреть Мачу-Пикчу, и комплекс как раз закрыли из-за коронавируса. Катаяма застрял в Перу из-за закрытых границ. Осенью он направил правительству страны специальное заявление с просьбой разрешить ему осмотреть памятник археологии, и для него было сделано исключение. В середине октября Катаяму привезли в Мачу-Пикчу, и он обошел город в маске и в полном одиночестве.

Археологи считают, что Мачу-Пикчу ('Старая гора', в переводе с кечуа) был построен в XV веке на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря императором Пачакутеком в качестве собственной резиденции-святилища. Город там находился с 1430-х до 1530-х годов, затем его забросили и забыли.

Мачу-Пикчу в 1911 году заново открыл американский исследователь Хайрам Бингем после того, как о руинах рассказали пролетевшие над ними летчики.

Сейчас город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В комплексе остались руины около 200 каменных сооружений - храмов, резиденций и хозяйственных построек.

Перу Мачу-Пикчу коронавирус Япония

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