В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В пригороде Роттердама машинист метро потерял управление, поезд пробил ограждение станции и застрял на высоте десять метров над каналом, зацепившись за фрагменте скульптуры, представляющей хвосты китов, сообщает издание Dutch News.
Это случилось в ночь на 2 ноября на конечной станции De Akkers в городе Спейкениссе. В поезде находился только машинист. Он не пострадал и сумел самостоятельно выбраться.
Теперь компания-оператор этого участка железной дороги готовит операцию по безопасному возвращению состава на станцию.
"Хвосты Китов" - работа из полиэстера скульптора Мартена Стрейса. Ее установили в торце станции в 2002 году.
Rotterdam metro train went tonight through a stop block and ended up over an artwork, creating an even more interesting artwork pic.twitter.com/AOWR5mRFE9— Lior Steinberg (@LiorSteinberg) November 2, 2020