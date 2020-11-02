В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В пригороде Роттердама машинист метро потерял управление, поезд пробил ограждение станции и застрял на высоте десять метров над каналом, зацепившись за фрагменте скульптуры, представляющей хвосты китов, сообщает издание Dutch News.

Это случилось в ночь на 2 ноября на конечной станции De Akkers в городе Спейкениссе. В поезде находился только машинист. Он не пострадал и сумел самостоятельно выбраться.

Теперь компания-оператор этого участка железной дороги готовит операцию по безопасному возвращению состава на станцию.

"Хвосты Китов" - работа из полиэстера скульптора Мартена Стрейса. Ее установили в торце станции в 2002 году.