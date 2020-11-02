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МИД РФ назвал внутренним делом Белоруссии угрозы властей демонстрантам

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Москве рассматривают продолжающиеся в Белоруссии протесты как внутреннее дело страны, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"То, что происходит в Белоруссии, это внутреннее дело Белоруссии", - сказал Руденко в понедельник журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Москве оценивают продолжающиеся в стране акции протеста и заявления президента Александра Лукашенко об их подавлении.

Он напомнил, что президент Белоруссии ранее назвал выходом из ситуации конституционную реформу, политический процесс с участием всех слоев населения, включая оппозицию. "Мы исходим именно из этого", - добавил Руденко.

На прошлой неделе Лукашенко сделал ряд жестких заявлений в отношении участников несанкционированных протестов оппозиции. "Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - заявил президент Белоруссии.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. Особенно массовые манифестации обычно проходят в Минске и других городах Белоруссии по воскресеньям.

Андрей Руденко МИД РФ Белоруссия Александр Лукашенко

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