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В Минске задержали администратора телеграм-чата о блокировке дорог

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Задержан администратор телеграм-чата "Минск. Перекрытие дорог", сообщила в понедельник официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"На 21-летнего минчанина вышли и на днях задержали оперативники ГУБОПиК МВД. Молодой человек не только администрировал деструктивный телеграм-чат, но и обсуждал с его участниками организацию перекрытия дорог в Минске", - отметила Чемоданова в телеграм-канале.

По ее словам, сообщество действовало два последних месяца и за это время пополнилось двумя тысячами участников.

Чемоданова отметила, что задержанный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий: определял места, рассчитывал нужное количество участников, давал инструкции по поведению и распределял роли. "В частности, пешеходы выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта, а водители умышленно снижали скорость вплоть до полной остановки, создавая тем самым заторы", - пояснила она.

Представитель МВД подчеркнула, что, по словам задержанного, главной целью чата была "полная блокировка транспортного потока в столице".

Следователи возбудили уголовное дело об организации и руководстве действиями людей, грубо нарушающими общественный порядок и повлекшими нарушение работы транспорта. Задержанный ранее не судим, его арестовали.

В Белорусии третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Минск

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