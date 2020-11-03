Эксперт заявила о вхождении США в "смертоносную" фазу эпидемии COVID

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Эпидемия COVID-19 в США вступает в новую "смертоносную фазу", которая требует от властей более агрессивного подхода, сообщает газета The New York Times со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом доктора Дебору Биркс.

По данным газеты, такое предостережение содержится в частном меморандуме Биркс, который она ранее направила сотрудникам американской администрации. "Мы входим в наиболее тревожную и наиболее смертоносную фазу пандемии", - цитирует издание слова координатора.

"Дело не в локдауне, дело не было в локдауне, начиная с марта или апреля. Речь идет об агрессивном сбалансированном подходе, который не применяют", - продолжила она.

Согласно информации The New York Times, Биркс предположила, что президент США Дональд Трамп и его советники тратят слишком много времени на то, чтобы избежать введения карантинов в стране, но недостаточно - на контроль над распространением вируса.

О меморандуме Биркс ранее сообщила газета The Washington Post, а неназванный представитель Белого дома подтвердил подлинность документа.

The New York Times напоминает, что известного исследователя ВИЧ Дебору Биркс назначили в марте на пост координатора рабочей группы по коронавирусу COVID-19 при Белом доме. В ее обязанности входит организации работы этой группы, надзор за мерами администрации США по борьбе с коронавирусом и их координация.

Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что США, скорее всего, придется пережить трудную зиму в связи с распространением COVID-19. Он отметил, что рабочая группа Белого дома по COVID-19 стала собираться реже, и ее влияние сократилось в то время, как американская администрация сфокусировалась на задаче восстановить экономическую активность в стране, подорванную эпидемией.

Позднее Трамп намекнул, что после президентских выборов в случае победы на них может уволить Фаучи по причине того, что тот "во многом был неправ".

Ранее в октябре президент заявлял, что люди "устали" постоянно слышать о коронавирусе. Американский лидер также назвал Фаучи "катастрофой", но при этом указал, что проблем будет еще больше, если его уволить.

Западные СМИ отмечали, что в свою очередь Фаучи неоднократно озвучивал необходимость ужесточения мер по борьбе с коронавирусом из-за стремительного распространения инфекции в то время, как Трамп не является сторонником такого подхода к борьбе с пандемией.