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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:14Заразились
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В Южной Осетии сообщили о тяжелой ситуации с COVID-19

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сложилась в Южной Осетии, заявил на брифинге в Цхинвале во вторник министр здравоохранения республики Георгий Тотчиев.

"Прежде всего, это обусловлено большим количеством госпитализированных пациентов и вновь выявленных со среднетяжелыми формами ОРВИ как на фоне диагностированной коронавирусной инфекции, так и неуточненного генеза", - сказал министр.

По его словам, на лечении в "красной зоне" по коронавирусу в настоящее время находятся 206 больных, 50 - в инфекционном отделении, 156 в перепрофилированном корпусе детской больницы, среди них тяжелых - 11 человек.

Порядка 40 человек находятся в российском госпитале, развернутом в Цхинвале. При этом за сутки из "красной зоны" было выписано 20 человек, поступило - 30, сообщил министр.

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"Практически все больные - с подтвержденной пневмонией, они получают лечение по заранее отработанным схемам. К сожалению, отмечается дефицит наиболее востребованных препаратов, тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк", - подчеркнул Тотчиев.

Он добавил, что лекарства будут закупаться за счет средств в размере 700 тыс. рублей, выделенных из резервного фонда правительства.

"Заключаем договора по поставкам, которые должны пройти в ближайшее время. Эти суммы незначительные для нашего спокойствия. Мы должны понимать, что ситуация с эпидемиологическим всплеском может продлиться и два-три месяца", - сказал глава Минздрава Южной Осетии.

"Предполагаемая расчетная потребность (...) определена где-то на сумму в размере 19-20 млн для борьбы с коронавирусом. На основании этих расчетов мы аргументировали обращение к Российской Федерации для выделения (...) помощи", - сказал Тотчиев.

Он добавил, что особую значимость в сложившейся ситуации получает вопрос поставок из РФ в Южную Осетию кислорода для аппаратов ИВЛ.

"Потребности в кислородных баллонах возросли в течение двух недель с 20-25 до 90 штук в сутки. Большая часть больных нуждается в длительной оксигенотерапии", - сказал министр.

В минувшее воскресенье, 1 ноября, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на заседании штаба по борьбе с коронавирусом назвал ситуацию с COVID-19 в республике сложной и поручил главе Минздрава в кратчайшие сроки представить карту лечения инфицированных пациентов.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные медики развернули в Южной Осетии многопрофильный мобильный госпиталь, в котором работают 133 специалиста.

Хроника 09 января – 03 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Южная Осетия Георгий Тотчиев Коронавирус

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