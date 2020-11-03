Вокзал в Утрехте эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В голландском городе Утрехте закрыли и эвакуировали вокзал из-за сообщений об угрозе теракта, там проходит полицейская операция, сообщает бельгийский портал 7sur7.

По данным портала, некий мужчина угрожал людям в поезде. Голландская железнодорожная компания заявила об угрозе взрыва.

Нидерландская вещательная организация, в свою очередь, сообщила о задержании двоих человек во время полицейской спецоперации.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб.