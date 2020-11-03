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Двое задержаны после эвакуации вокзала Утрехта из-за угрозы теракта

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - После непродолжительной полицейской операции вечером во вторник вокзал голландского города Утрехта вновь открыт для публики, информирует портал бельгийского издания La Derniere Heure.

Бельгийские и нидерландские СМИ отмечают со ссылкой на местную полицию, что в ходе операции задержаны двое подозреваемых.

Железнодорожная компания обещает полное восстановление движения к 22:00 местного времени (00:00 мск).

Как сообщалось, вокзал в Утрехте закрыли и эвакуировали из-за сообщений об угрозе теракта. Движение поездов было остановлено.

Нидерландская железнодорожная компания заявила об угрозе взрыва. По данным СМИ, неизвестный мужчина угрожал людям в поезде. На вокзал был направлен полицейский спецназ с "тяжелым вооружением" и экстренные службы. Подозреваемый в агрессивном поведении пытался скрыться.

Нидерланды Утрехт

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