Тихановская поедет в Вену на встречу с канцлером Австрии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует обсудить с канцлером Австрии Себастьяном Курцем пути решения кризиса в Минске.

Как говорится в сообщении в ее телеграм-канале, Тихановская направляется с рабочим визитом в Вену 5-6 ноября, где встретится с Курцом и послами ОБСЕ.

Отмечается, что на этих встречах "она планирует обсудить возможные пути решения кризиса в Беларуси, а также потенциальные программы гуманитарной помощи беларусскому народу".

Ранее Тихановская уже встречалась с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Тихановская заняла второе место, набрав немногим более 10% голосов.

Белорусская оппозиция и западные страны не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. Сторонники Тихановской требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.