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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Самоизоляция в Великобритании продлится до 2 декабря

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что режим самоизоляции в Англии продлится строго до 2 декабря и не будет продлен, сообщает газета The Guardian.

"У нас очень ясный план. Эти меры - главное, что в них нужно понимать, это что они истекают 2 декабря. Они подходят к концу. И у нас, таким образом, как у правительства, так и у страны, есть крайний срок и цель: разработать решения (для борьбы против COVID-19 - ИФ), которых ранее не существовало", - сказал он.

Пандемия коронавируса

Ранее многие европейские СМИ предположили, что властям, вероятно, придется продлить сроки самоизоляции населения, так как до 2 декабря вряд ли удастся взять под контроль эпидемию COVID-19,

В Великобритании с начала пандемии коронавируса заразились более миллиона человек, более 47 тыс. инфицированных умерли.

Новые ограничительные меры на фоне распространения COVID-19 вступят в силу в четверг.

С этого момента жители Англии "должны будут оставаться дома", кроме походов на работу или учебу, к врачу, в магазин или для помощи близким. Также разрешаются занятия спортом на свежем воздухе и прогулки. Школы, колледжи и университеты продолжат работать.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 04 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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