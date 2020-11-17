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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
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Тест Бориса Джонсона на COVID-19 оказался отрицательным

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона повторное заражение коронавирусом не подтвердилось, он сдал отрицательный тест, заявили в его офисе на Даунинг-стрит, 10. Тем не менее он пока останется в самоизоляции, пишет Guardian.

Премьер самоизолировался 15 ноября после того, как больше получаса общался с депутатом-консерватором, а у того затем нашли коронавирус. Чиновники уведомили Джонсона, что после этого контакта он обязан уйти на карантин. Он не стал оспаривать это требование.

Симптомов у него не было. Как пишет Guardian, такие контактные лица не должны проверяться на коронавирус обычным порядком, однако на Даунинг-стрит объяснили, что весь офис премьера попал в программу пилотного массового экспресс-тестирования, о которой до сих пор ничего не сообщалось. Сотрудников офиса включают в эту программу по желанию.

Премьер уже болел COVID-19 весной. Он заразился в конце марта и сначала рассказывал, что болезнь у него протекает в легкой форме. Однако в начале апреля ему потребовалась госпитализация и он несколько дней провел в отделении интенсивной терапии. Его выписали в середине апреля.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Великобритания Борис Джонсон коронавирус Лондон

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