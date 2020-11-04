В Польше выявлены рекордные 24,6 тыс. случаев коронавируса

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Польше зарегистрировано 24 692 новых случая заболевания COVID-19 за сутки, что является рекордом за все время пандемии.

В стране за последние 24 часа скончались 373 человека с коронавирусом, согласно данным портала worldometers.info.

3 ноября в стране было зафиксировано 19 364 случая заражения коронавирусом, 2 ноября - 15 578 случаев. Предыдущий рекорд по количеству выявленных случаев заражения в Польше был зафиксирован 31 октября, когда были подтверждены 21 897 новых инфицированных.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 439 536 COVID-эпизодов, умерли 6 475 человек, выздоровели 168 960 человек.