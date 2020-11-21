В Польше людей призвали не путешествовать на Рождество из-за COVID-19

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Жителям Польши желательно воздержаться от путешествий на Рождество, это поможет сдержать распространение коронавируса COVID-19, заявил в субботу польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Пожалуйста, не планируйте путешествия", - приводят его слова европейские СМИ.

Магазины в стране, как ожидается, останутся открытыми в преддверии Рождества, однако при этом основная часть ограничительных мер останется в силе: бары, рестораны, театры по-прежнему будут закрыты, а уроки в школах будут по-прежнему проводить дистанционно, заявил Моравецкий.

В субботу в Польше выявили более 24 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 574 пациента скончались.