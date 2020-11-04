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Адвокат Трампа выехал в Пенсильванию из-за "массового мошенничества" на выборах

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат президента США Руди Джулиани объявил, что едет в штат Пенсильвания в связи с масштабными попытками местных демократов "украсть" голоса избирателей.

"На пути в Филадельфию с командой юристов. Массовое мошенничество", - написал он в Twitter.

"У Трампа до 550 тыс. голосов, при подсчете 75%. Мы не позволим карьеристам демократам Филадельфии украсть их!" - подчеркнул он.

Президент США республиканец Дональд Трамп в среду обвинил демократов - соперников по выборам - в попытках совершить манипуляции с голосами сразу в целом ряде штатов, включая Пенсильванию.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден. Победитель выборов пока не определился.

Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Прогнозируется, что в случае если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.

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