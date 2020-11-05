Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 04.11В России 1 693 454+19 768В мире 47 405 395+446 053

Штаб Трампа обратился в суд за попытки демократов скрыть подсчет голосов

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов от наблюдателей-республиканцев, говорится в заявлении замглавы штаба Джастина Кларка.

"Сегодня мы инициируем две важные дополнительные правовые процедуры, чтобы убедиться в объективности результатов выборов в Пенсильвании. Мы подаем иск с целью пресечь действия представителей сотрудников избирательной системы из числа демократов, которые скрывают данные подсчета голосов и их обработки от наблюдателей со стороны республиканской партии - наблюдателей, единственная задача которых заключается в том, чтобы убедиться, что каждый бюллетень подсчитан и подсчитан только один раз", - говорится в распространенном заявлении.

Кларк отметил, что "Пенсильвания повсеместно закрывает глаза на процесс подсчета результатов заочного голосования", добавив, что "это должно прекратиться сегодня же".

"Мы также подаем прошение о временном прекращении подсчета до тех пор, пока не будет обеспечена действительная прозрачность процесса, и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчеты идут в открытую и в соответствии с законом", - заявил замглавы штаба.

"В Филадельфии и других местах представители демократов держали наших наблюдателей на расстоянии 25 футов (более 7,5 м - ИФ) от места подсчета голосов, не давая нашим наблюдателям какой-либо реальной возможности делать свою работу", - сообщил он.

США Дональд Трамп

Новости

Эстонский премьер предложил формулировку вопроса референдума по браку

Байден заявил о победе в достаточном количестве штатов на выборах

CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся Мичигане

CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся Мичигане

Сроки поставок Британии вакцины AstraZeneca против COVID-19 сдвинулись

Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ

Выборы в США - 2020

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин
Выборы в США - 2020

СМИ огласили неверные данные по голосованию в ключевом штате Аризона

Выборы в США - 2020

Трамп обвинил демократов в накрутке голосов в Пенсильвании и Мичигане

Что произошло за день: среда, 4 ноября

Выборы в США - 2020

Трамп лидирует в "угадывающем" победителя округе Виго

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');