Адвокат Трампа назвал незаконным подсчет голосов в Филадельфии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU -Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что подсчет голосов в Филадельфии (штат Пенсильвания) был абсолютно незаконным и пообещал искать "мертвые души".

"К сожалению, мне жаль это говорить о своем родном городе, у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах", - заявил Джулиани.

По его словам, подсчет голосов в Филадельфии был "абсолютно незаконным".

Джулиани сообщил, что "элита пытается украсть эти выборы".

"Мы не позволим им уйти безнаказанными. Они не украдут эти выборы", - добавил он.

Личный адвокат Трампа отметил, что собирается выяснить, "сколько мертвых людей проголосовало здесь".

По данным Fox News, после подсчета 87% голосов в Пенсильвании лидирует Дональд Трамп с 51,8%, у его соперника Джо Байдена пока 47,1%.