В США выявлен новый антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В США выявлено более 120 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, что является новым антирекордом.

Власти сообщили о 123 185 новых инфицированных, что на 23 495 больше, чем днем ранее. 1226 пациентов скончались.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 9,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 241 тыс. инфицированных скончались.

Не исключено, что к субботе, 7 ноября, общее количество подтвержденных случаев заражения в стране превысит отметку в 10 млн.