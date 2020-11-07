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Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах США превысило 89 тысяч

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США составило 89,1 тыс., увеличившись за две недели более чем на 11%, следует из данных Пентагона.

По последним данным министерства обороны США, с начала пандемии случаи заболевания выявлены у почти 60,4 тыс. военнослужащих, 14,3 тыс. гражданских служащих, 8,8 тыс. членов семей и 5,6 тыс. сотрудников компаний - подрядчиков Пентагона.

Пандемия коронавируса

От коронавируса скончались 111 человек, в том числе девять военнослужащих, 68 гражданских служащих, восемь членов семей и 26 подрядчиков.

При этом выздоровели свыше 57,8 тыс. человек, из которых более 39,6 тыс. являются военнослужащими.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в армии США - свыше 22,6 тыс. военнослужащих.

В ВМС зафиксировано более 13 тыс. случаев заболевания COVID-19, в ВВС - около 9,8 тыс., в Корпусе морской пехоты - свыше 7,4 тыс. и в Национальной гвардии - 7,1 тыс. Выявлено также 415 зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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