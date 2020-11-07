Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:19Заразились
на 07.11В России 1 733 440+0В мире 49 322 827+642 724

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 49 млн

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 49 млн 322 тыс. 827, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро субботы (9:00 по Москве) во всем мире число зарегистрированных летальных исходов, связанных с COVID-19, выросло до 1 млн 242 тыс. 868 человек, выздоровели 32 млн 480 тыс. 626 человек.

В число стран, где зафиксированы 5 млн и более случаев заражения, вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 733 тыс. 816 заражений коронавирусной инфекцией и 236 тыс. 073 летальных исходов. Более 3,8 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 462 тыс. 080 заболевших COVID-19 при 125 тыс. 562 смертельных случаях и более 7,8 млн человек поправившихся.

Третье место в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 631 тыс. 181 заражение, умерли 162 тыс. 015 человек, вылечились более 5,1 млн человек.

коронавирус

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября

Выборы в США - 2020

Байден в обращении к американцам выразил уверенность в своей победе

Байден в обращении к американцам выразил уверенность в своей победе
Выборы в США - 2020

Суд в США постановил отделить в Пенсильвании бюллетени, полученные после выборов

Выборы в США - 2020

Трамп не намерен отступать в борьбе с "незаконными бюллетенями"

System of a Down выпустила две песни в поддержку Карабаха

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Выборы в США - 2020

Байден в пятницу выступит с обращением к американцам

Теракт в Вене

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 14 чиновников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');