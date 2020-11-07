Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08Заразились
на 07.11В России 1 753 836+20 396В мире 49 322 827+642 724

Причиной нападения на священника в Лионе стала ревность

Le Parisien сообщает, что подозреваемый - грузин, который переживал из-за романа своей русской подруги

Причиной нападения на священника в Лионе стала ревность
Полиция у церкви в Лионе, где произошло нападение на священника
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Задержан сорокалетний грузин, который, предположительно, стрелял 31 октября в греческого священника православной церкви в Лионе, сообщила в субботу газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники.

"Тайна, связанная с попыткой убийства отца Николаоса (Какавелакиса), вот-вот будет раскрыта", - пишет издание.

По его данным, подозреваемый грузинского происхождения Георгий П. был задержан в минувшую пятницу полицейскими следователями по месту проживания вместе со своей 35-летней русской подругой.

Георгий П. сознался в содеянном, объяснив это местью за любовную связь своей сожительницы с 52-летним священником. При этом почувствовавший себя оскорбленным мужчина утверждал, что не имел намерения убить соперника.

Он также заявил, что орудие преступления, которое описывалось очевидцами как обрез охотничьего ружья, он выбросил в Сону. Следствие проверяет показания задержанного.

29 октября в Ницце произошел теракт, в результате которого были убиты три человека. В условиях режима повышенной террористической угрозы 31 октября в Лионе неизвестный, одетый в черное, дважды выстрелил в священника, закрывавшего двери церкви, и скрылся. Пострадавший получил тяжелое ранение в печень, был доставлен в больницу и прооперирован. Выйдя из комы, он сам выдвинул полицейским версию о "ревнивом муже" одной из своих любовниц. По данным газеты, священник слывет человеком любвеобильным и имел успех у многих женщин.

У следствия с самого начала были сомнения в террористической мотивации этого нападения. Национальная антитеррористическая прокуратура не стала заниматься делом, узнав, что у пострадавшего из-за его бурной личной жизни уже были ссоры с представителями местного православного сообщества.

Лион

Новости по теме

Новости

Правозащитники насчитали 47 задержанных на субботних акциях в Минске

План гуманитарного приема мигрантов в центре Парижа встревожил горожан

Лукашенко пообещал принять новую Конституцию

Пандемия коронавируса

В крупных городах Грузии введут комендантский час из-за COVID-19

В крупных городах Грузии введут комендантский час из-за COVID-19

Лукашенко предложил Лихачеву создать "дочку" "Росатома" в Белоруссии

Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт

Лукашенко заявил, что Белоруссия становится ядерной державой

Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября

Выборы в США - 2020

Байден в обращении к американцам выразил уверенность в своей победе

Байден в обращении к американцам выразил уверенность в своей победе
Выборы в США - 2020

Суд в США постановил отделить в Пенсильвании бюллетени, полученные после выборов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');