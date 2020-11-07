Причиной нападения на священника в Лионе стала ревность

Le Parisien сообщает, что подозреваемый - грузин, который переживал из-за романа своей русской подруги

Полиция у церкви в Лионе, где произошло нападение на священника Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Задержан сорокалетний грузин, который, предположительно, стрелял 31 октября в греческого священника православной церкви в Лионе, сообщила в субботу газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники.

"Тайна, связанная с попыткой убийства отца Николаоса (Какавелакиса), вот-вот будет раскрыта", - пишет издание.

По его данным, подозреваемый грузинского происхождения Георгий П. был задержан в минувшую пятницу полицейскими следователями по месту проживания вместе со своей 35-летней русской подругой.

Георгий П. сознался в содеянном, объяснив это местью за любовную связь своей сожительницы с 52-летним священником. При этом почувствовавший себя оскорбленным мужчина утверждал, что не имел намерения убить соперника.

Он также заявил, что орудие преступления, которое описывалось очевидцами как обрез охотничьего ружья, он выбросил в Сону. Следствие проверяет показания задержанного.

29 октября в Ницце произошел теракт, в результате которого были убиты три человека. В условиях режима повышенной террористической угрозы 31 октября в Лионе неизвестный, одетый в черное, дважды выстрелил в священника, закрывавшего двери церкви, и скрылся. Пострадавший получил тяжелое ранение в печень, был доставлен в больницу и прооперирован. Выйдя из комы, он сам выдвинул полицейским версию о "ревнивом муже" одной из своих любовниц. По данным газеты, священник слывет человеком любвеобильным и имел успех у многих женщин.

У следствия с самого начала были сомнения в террористической мотивации этого нападения. Национальная антитеррористическая прокуратура не стала заниматься делом, узнав, что у пострадавшего из-за его бурной личной жизни уже были ссоры с представителями местного православного сообщества.