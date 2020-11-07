Минская милиция задержала российского журналиста Романа Попкова

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Журналист "МБХ медиа" Роман Попков доставлен в одно из территориальных РУВД Минска для дальнейшего разбирательства, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в субботу.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Попков перестал выходить на связь днем. Последний раз обозреватель "МБХ медиа" передавал информацию в 13:57 с проспекта Независимости, где проходили задержания участниц женского марша.

В субботу в Минске планировались две несанкционированных акции протеста - акция медиков и женский марш.

По информации незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в городе 7 ноября задержали 66 человек.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.