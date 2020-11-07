Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08Заразились
на 07.11В России 1 753 836+20 396В мире 49 322 827+642 724

Минская милиция задержала российского журналиста Романа Попкова

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Журналист "МБХ медиа" Роман Попков доставлен в одно из территориальных РУВД Минска для дальнейшего разбирательства, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в субботу.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Попков перестал выходить на связь днем. Последний раз обозреватель "МБХ медиа" передавал информацию в 13:57 с проспекта Независимости, где проходили задержания участниц женского марша.

В субботу в Минске планировались две несанкционированных акции протеста - акция медиков и женский марш.

По информации незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в городе 7 ноября задержали 66 человек.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Забастовка в Белоруссии

11
Белоруссия Минск Роман Попков

Новости по теме

Новости

Американские телеканалы заявили о победе Байдена на выборах президента

Американские телеканалы заявили о победе Байдена на выборах президента

Причиной нападения на священника в Лионе стала ревность

Причиной нападения на священника в Лионе стала ревность

Правозащитники насчитали 47 задержанных на субботних акциях в Минске

План гуманитарного приема мигрантов в центре Парижа встревожил горожан

Лукашенко пообещал принять новую Конституцию

Пандемия коронавируса

В крупных городах Грузии введут комендантский час из-за COVID-19

В крупных городах Грузии введут комендантский час из-за COVID-19

Лукашенко предложил Лихачеву создать "дочку" "Росатома" в Белоруссии

Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт

Лукашенко заявил, что Белоруссия становится ядерной державой

Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');