Правозащитники насчитали 70 задержанных на акциях в Минске

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в субботу в Минске составило 70 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Основная часть задержаний произошла на акции протеста медиков. Среди задержанных - российский журналист, обозреватель "МБХ медиа" Роман Попков. По информации милиции, он доставлен в РУВД для дальнейшего разбирательства.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает также о задержании журналиста "Нашей нивы" Екатерины Карпицкой. По информации правозащитников, она находится в Московском РУВД.

В субботу в Минске планировались две несанкционированных акции протеста - акция медиков и женский марш.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.