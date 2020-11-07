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В Европе поздравили Байдена с победой на президентских выборах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Давид Сассоли направил избранному президенту США Джо Байдену поздравления в твиттере в сопровождении видеозаписи, выразив наилучшие пожелания ему и избранной вице-президентом Камале Харрис.

"Миру нужны прочные отношения между Европой и США - особенно в эти трудные времена. Мы надеемся на совместную работу по борьбе с COVID-19, изменением климата и преодолением растущего неравенства", - заявил в субботу глава Европарламента.

"Сердечно поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США. ЕС и США - друзья и союзники, у наших граждан самые глубокие связи. Я надеюсь на сотрудничество с избранным президентом Байденом", - заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. ЕС готов к прочному трансатлантическому партнерству. COVID-19, многосторонность, изменение климата и международная торговля - вот некоторые из проблем, которые Европа хочет решать вместе", - написал в твиттере председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Свои поздравления также направили глава Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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