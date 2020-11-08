Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08Заразились
на 07.11В России 1 753 836+20 396В мире 49 322 827+642 724

Fox сообщил о готовности Трампа признать поражение, если он не сможет доказать в суде победу

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп готов признать поражение на выборах, если суды, начатые его предвыборным штабом, закончатся безуспешно, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Трамп уступит кандидату от Демократической партии Джо Байдену и возьмет на себя обязательство мирной передачи власти, если судебные иски его предвыборного штаба не откроют ему путь для второго срока, заявили телеканалу люди, близкие к президенту.

Ранее действующий лидер США заявил, что выиграл выборы в президенты, набрав 71 млн законных голосов.

"71 млн законных голосов. Рекорд для действующего президента! Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов", - написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп в своем заявлении сообщил, что через суд намерен добиваться справедливости при подсчете голосов на президентских выборах в США.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press и другие СМИ сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден. Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2.

США Дональд Трамп

Новости

Трамп заявил о победе на выборах президента США с 71 млн голосов

Трамп заявил о победе на выборах президента США с 71 млн голосов

Адвокат Трампа оспорит в суде победу Байдена в Пенсильвании

На акциях протеста в Минске в субботу задержаны более 90 человек

Байден принимает поздравления с победой на выборах. Обобщение

Байден принимает поздравления с победой на выборах. Обобщение

CNN предсказал контроль демократов над палатой представителей

В Ереване сообщили о намерении Баку занять карабахский город Шуши

В Европе поздравили Байдена с победой на президентских выборах

Косачев предрек уход темы "русского влияния на выборы" из повестки США

Жители Нью-Йорка пьют шампанское за Байдена

Жители Нью-Йорка пьют шампанское за Байдена

Байден вновь выступит с обращением к американцам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');