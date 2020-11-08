Алиев принял глав МИД и Минобороны Турции

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра национальной обороны Хулуси Акара, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением" в Карабахе города Шуша, о взятии которого заявили в Баку. В Армении не подтверждают заявления Алиева и сообщают, что бои продолжаются.

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.