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В штабе Трампа заверили, что Кушнер посоветовал ему бороться за победу

В штабе Трампа заверили, что Кушнер посоветовал ему бороться за победу
Президент США Дональд Трамп и его советник Джаред Кушнер
Фото: Reuters

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Зять и советник президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, не советовал ему признать поражение на выборах, заявил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер.

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"Эта публикация не соответствует действительности. Учитывая неясность с результатами во многих штатах, серьёзные нарушения и отсутствие транспарентности на участках, Джаред посоветовал президенту продолжить использовать все законные механизмы, чтобы добиться точности (подсчетов голосов - ИФ)", - написал он в твиттере.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Кушнер якобы посоветовал Трампу признать поражение.

Трамп в последние годы неоднократно обвинял CNN в распространении "фейковых новостей" о нем и его администрации.

Накануне американские телеканалы объявили кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов. Официальные результаты голосования еще не озвучены.

Сам Байден уже выступил с обращением к американцам и заявил о своей победе. Трамп намерен через суд добиваться пересчета голосов.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу

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Хроника 09 января 2018 года – 08 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Дональд Трамп Джаред Кушнер

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