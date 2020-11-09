СМИ сообщили о гибели 11 человек при атаке боевиков ИГ в Ираке

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) напали на наблюдательный пункт к западу от Багдада, в результате нападения погибли 11 человек, сообщают арабские СМИ.

По их данным, в результате атаки были убиты пять представителей Шиитского народного ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" и шесть местных жителей. Также сообщается о восьми раненых.