Одиннадцать человек погибли в результате нападения боевиков ИГИЛ на деревню в Ираке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на деревню в Ираке погибли 11 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в службах безопасности.

Согласно сообщению, предположительно, боевики ИГ напали на деревню в провинции Дияла на востоке страны. Террористы также ранили 13 человек. Другой источник сообщил агентству, что в деревне проживало много сотрудников службы безопасности.

Один из собеседников рассказал, что деревня была взята под охрану, ведется поиск нападавших.

Ирак ранее заявлял, что группировка "Исламское государство" в стране была разгромлена в 2017 году. Однако в докладе ООН за 2021 год говорится, что в Ираке и Сирии насчитывается 10 тысяч активных боевиков ИГ.