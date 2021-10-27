Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Одиннадцать человек погибли в результате нападения боевиков ИГИЛ на деревню в Ираке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на деревню в Ираке погибли 11 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в службах безопасности.

Согласно сообщению, предположительно, боевики ИГ напали на деревню в провинции Дияла на востоке страны. Террористы также ранили 13 человек. Другой источник сообщил агентству, что в деревне проживало много сотрудников службы безопасности.

Один из собеседников рассказал, что деревня была взята под охрану, ведется поиск нападавших.

Ирак ранее заявлял, что группировка "Исламское государство" в стране была разгромлена в 2017 году. Однако в докладе ООН за 2021 год говорится, что в Ираке и Сирии насчитывается 10 тысяч активных боевиков ИГ.

ИГ Ирак

Новости по теме

Новости

Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний

Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний
Пандемия коронавируса

Сенаторы Бразилии одобрили обвинения против президента из-за ситуации с COVID-19

Блинкен поговорил с освобожденным премьер-министром Судана

Премьер-министр Судана вернулся домой спустя сутки после задержания

Премьер-министр Судана вернулся домой спустя сутки после задержания

Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США

Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников"

Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников"

Полномочия Меркель официально завершены

Полномочия Меркель официально завершены

"Роскосмос" усомнился, что МКС по предложению НАСА можно использовать до 2030 года

"Роскосмос" усомнился, что МКС по предложению НАСА можно использовать до 2030 года

В Судане начали призывать ко всеобщей забастовке после военного переворота в стране

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });