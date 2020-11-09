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На Украине введут карантин выходного дня

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, торгово-развлекательные центры мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия", - сказал он.

На Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания COVID-19, количество выздоровевших – 2 277, умерли 115 пациентов, написал Степанов на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.

Днем ранее, 8 ноября на Украине было зафиксировано 9 397 новых случаев инфицирования COVID-19; 7 ноября было зафиксировано 10 746 новых случаев; 6 ноября было 9 721 заболевших, 5 ноября – 9 850 новых случаев заболевания.

Число инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 018 человек, 8 565 человек умерли от коронавируса, выздоровели – 209 143.

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